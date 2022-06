Voormalig Tourwinnaar Greg LeMond (60) lijdt aan leukemie

Greg LeMond lijdt aan leukemie. De Amerikaanse oud-Tourwinnaar, die eind deze maand 61 jaar wordt, heeft dat op zijn website bekendgemaakt. LeMond achrijft in het statement dat het om een niet-levensbedreigende vorm gaat. De verwachting is dat de behandeling aanslaat.

Greg LeMond lijdt aan zogenaamde myeloïde leukemie, een ziekte in het beenmerg. ,,Gelukkig is het een type kanker dat kan worden behandeld. De ziekte is niet levensbedreigend”, schrijft LeMond, die verder laat weten zich al weken niet optimaal te voelen.

,,Niemand wordt graag geconfronteerd met de term kanker, maar ik voel me opgelucht dat ik nu weet waarom ik me de voorbije periode zo zwak voelde", laat LeMond weten. ,,Dat zette me ertoe aan voor een check-up, inclusief bloedonderzoek. Na een reeks tests en een beenmergbiopsie, die vorige week werd afgerond, kreeg ik afgelopen vrijdag mijn diagnose. Mijn artsen aan de Universiteit van Tennessee hebben een chemotherapieprotocol opgesteld dat deze week van start gaat.”

Greg LeMond was eind vorige eeuw een topwielrenner. Hij won de wereldtitel in 1983 en 1989 en schreef drie keer de Tour de France op zijn naam, in 1986, 1989 en 1990.



Vooral zijn overwinning in de Ronde van Frankrijkrijk van 1989 was er één die nog altijd beklijft. Op de slotdag reed hij in een tijdrit de Franse held Laurent Fignon alsnog uit het geel om de Tour met een minuscule voorsprong van 8 seconden te winnen.

Volledig scherm 1986: Greg Lemond (links) en Bernard Hinault in de Tour de France. © AP