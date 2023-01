‘Voormalig’ sponsor daagt Bas Tietema voor de rechter en eist flinke schadevergoeding

Shirin van Anrooij is ook in het zand van Zonhoven de sterkste, compleet Nederlands podium

Shirin van Anrooij is de behendigste gebleken in de twaalfde wedstrijd om de wereldbeker. Het parcours in en rond de Kuil van het Belgische Zonhoven telde drie afdalingen, waar veel rensters in het rulle zand onderuit gingen. Van Anrooij, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, bleef overeind en won met ruim een halve minuut voorsprong op Puck Pieterse. Voor de 20-jarige Zeeuwse was het haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Klassementsleider Fem van Empel finishte als derde.

