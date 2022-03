Voorjaarsploeg Jumbo is inmiddels meer dan eenmansleger Wout van Aert

Door Daan Hakkenberg



De millimetersprint tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert was in 2020 de gedroomde climax van de Ronde van Vlaanderen. De twee supertalenten die elkaar in de cross al tot ongekende hoogte brachten op een viaduct bij Oudenaarde als hét wielerduel van de toekomst. Zo bleek ook afgelopen weken weer. Zorgvuldig werd de tweestrijd tot een nieuw kookpunt gebracht. Dat tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar meedoet is mooi, maar zondag zou het vooral gaan om Van der Poel versus Van Aert. Tot donderdagmiddag, vlak voor de verkenning, als uit het kamp van Jumbo-Visma het onheilspellende bericht kwam dat Van Aert ziek is en hoogstwaarschijnlijk niet zal starten.