Voor Jeffrey Hoogland draait alles om individueel goud op Olympische Spelen: ‘Natuurlijk is Lavreysen te verslaan’

Column Thijs Zonneveld | Póp, daar ging Mark Cavendish, als een erwt uit een blaas­pijp

De manier waarop Mark Cavendish er gisteren in de sprint in Bordeaux vantussen glibberde, is volgens columnist Thijs Zonneveld niets anders dan pure perfectie. ,,Cavendish is niet de sterkste en niet de snelste (meer). Maar Cav is wel Cav.”