Vlasov haalt uit op onverharde slotklim en rijdt Evenepoel uit de leiderstrui

Aleksandr Vlasov heeft de derde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De Rus arriveerde solo, na een rit over 155 kilometer van Alicante naar Alto de Las Antenas. Met zijn zege nam Vlasov in het algemeen klassement de leiding over van de Belg Remco Evenepoel.

Jan Tratnik reed lange tijd op kop. De Sloveen werd een kleine drie kilometer voor het einde achterhaald door enkele achtervolgers, in een beklimming die deels over een onverhard geitenpad ging. Evenepoel probeerde lang aan te haken, maar brak na de aanval van Vlasov en zag steeds meer concurrenten voorbij komen. ,,Dit is een mooi succes”, reageerde hij. ,,Het was zwaar, maar in het moeilijkste deel van de rit had ik nog voldoende kracht over om toe te slaan.”

In de stand heeft de Rus nu 32 tellen voorsprong op zijn Belgische rivaal. Jumbo Visma-coureur Sam Oomen is op plek elf de beste Nederlander. Zijn ploeggenoot Milan Vader, op de Olympische Spelen in Tokio nog actief als mountainbiker, staat vijftiende.

Wilco Kelderman ging niet meer van start. De renner van Bora-hansgrohe heeft nog te veel last van de verwondingen die hij opliep door een val tegen het einde van de tweede etappe.

De Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag.

Ster van Bessèges

Benjamin Thomas (Cofidis) heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De 26-jarige Fransman won na 155 kilometer in Bessèges, voor de Italiaan Alberto Bettiol en de Noor Tobias Halland Johannessen. Hij neemt ook de leiderstrui over van de Deen Mads Pedersen. Thomas arriveerde solo. Negen seconden later hield Bettiol de jonge Johannessen in de sprint om de tweede plaats achter zich.