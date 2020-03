Vlaamse minister van Sport: ‘Ronde van Vlaanderen? Ik zie het niet goed komen’

Dat zei hij vrijdag voor aanvang van een bijeenkomst van de Vlaamse ministerraad. ,,We hebben gisteren zelf het initiatief genomen om grote en kleine manifestaties af te gelasten, en niet te wachten tot er een verbod zou komen”, zei Weyts.



Tot 3 april vindt er geen enkel sportevenement meer plaats. Maar de Ronde van Vlaanderen wordt twee dagen later gereden, op zondag 5 april. ,,Ik zie dat niet goed komen, de kans lijkt me klein dat het kan doorgaan”, aldus Weyts. ,,We evalueren natuurlijk voortdurend, maar ik denk dat organisator Flanders Classics zo snel mogelijk nood heeft aan duidelijkheid, en dat willen we hen zo snel mogelijk verschaffen.”