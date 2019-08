Viviani verovert Europese titel, bijrol voor Nederlandse ploeg

Pieters sprint voor eigen publiek naar Europese titel

10 augustus Amy Pieters heeft in Alkmaar het EK wegwielrennen voor vrouwen gewonnen. In een sprint was ze sterker dan haar mede-aanvalsters Elena Cecchini en Lisa Klein. Voor Nederland is het na Anna van der Breggen (2016) en Marianne Vos (2017) de derde Europese wegtitel bij de vrouwen.