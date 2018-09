Viviani oppermachtig in laatste sprint Vuelta, Yates eindwinnaar

Simon Yates heeft voor het eerst in zijn loopbaan een van de drie grote wielerrondes gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott had zich zaterdag in de laatste bergetappe in feite al verzekerd van de eindzege in de Ronde van Spanje en bereikte zonder problemen de eindstreep in Madrid. De slotetappe, van Alorcón naar Madrid over 100 kilometer, eindigde zoals verwacht in een massasprint, die werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani.



Het was de derde ritzege voor de sprinter van Quick-Step. Wereldkampioen Peter Sagan werd tweede, Danny van Poppel finishte als vierde.



Yates leek eerder dit jaar op weg naar de eindzege in de Ronde van Italië, maar kreeg twee dagen voor het einde te maken met een enorme inzinking. De Brit eindigde uiteindelijk in de door zijn landgenoot Chris Froome gewonnen Giro als 21ste.



Regelmatig

In de Vuelta had hij zijn krachten beter verdeeld. Yates reed een zeer regelmatige ronde met een ritzege in de veertiende etappe waarmee hij de rode leiderstrui heroverde. De Movistar-renners Nairo Quintana en Alejandro Valverde leken geduchte concurrenten, maar haalden uiteindelijk niet eens de top drie. Ook Steven Kruijswijk gold als een uitdager, zeker na diens sterke optreden in de individuele tijdrit. Maar de Nederlander van LottoNL-Jumbo strandde op de vierde plaats met twee verrassingen voor zich: toptalent Enric Mas van Quick-Step en Miguel Ángel López van Astana, een Spanjaard en een Colombiaan.



Door de zege van Yates werden alle drie de grote ronden dit jaar gewonnen door Britten. In de Tour de France was Geraint Thomas afgelopen zomer de beste.



Schade

,,Ik ben zo trots dat ik het hier voor elkaar krijg. Dit betekent heel veel voor mij en de ploeg, die ook voor de eerste keer het eindklassement pakt in een grote ronde'', zei de 26-jarige Yates, die zaterdag, toen er nog serieus geklommen moest worden, probleemloos stand hield. Hij moest op de slotklim in Andorra weliswaar ritwinnaar Mas en López laten gaan, maar hij hield de schade beperkt.



,,Het moet nog een beetje tot me doordringen. Ik heb hier zo hard voor geknokt, samen met de ploeg die me drie weken lang zo goed beschermd heeft en me naar deze overwinning loodste. Het is gewoon ongelooflijk. Dit is zo'n opluchting voor mij, zeker na de Giro."