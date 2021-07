Vingegaard langer bij Jumbo-Visma, Sagan weg bij Bora-hansgrohe

Vingegaard heeft een sterk seizoen. Hij wist een rit te winnen in de UAE Tour, won twee etappes en het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, eindigde als tweede in de Ronde van het Baskenland en werd eerder deze maand verrassend tweede in het klassement van de Tour de France. De Deen kijkt uit naar het vervolg. ,,Ik ben blij om mijn contract te verlengen. Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer te blijven.”

Sagan vertrekt bij Bora-hansgrohe

Peter Sagan (31) vertrekt bij de ploeg Bora-hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen is vijf jaar bij de Duitse formatie in dienst geweest. Bora lieten weten dat ook Pascal Ackermann weggaat.



,,We hebben samen heel veel bereikt”, zei Sagan. ,,In moeilijke tijden zijn we op elkaar blijven vertrouwen. Ik voelde me hier geen deel van een team, maar deel van een familie. Daarvoor ben ik iedereen heel dankbaar. Bij Bora heb ik ongekende successen gevierd en dat was niet alleen mijn verdienste. We hebben het samen gedaan. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik ben toe aan een nieuw hoofdstuk.”