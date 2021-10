Vincent Hoppezak stunt op WK baanwielrennen met brons

Video Lavreysen klopt Hoogland in titanen­strijd: ‘Ik was echt opgefokt, deze wilde ik gewoon per se hebben’

13:55 Harrie Lavreysen is ook dit WK baanwielrennen de keizer van de sprint. Onvermoeibaar sprintte hij, na de teamsprint, naar zijn tweede gouden medaille in twee dagen. Weer klopte hij Jeffrey Hoogland. Zondag wacht de grande finale in de individuele sprint. ,,Nog één keer rammen.’’