Vijf dingen die u moet weten over De Omloop

Door Arjan Schouten

Finale met Muur en Bosberg

U kent ‘m nog wel van voor 2012 uit de Ronde van Vlaanderen, die klassieke finale met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Goed nieuws voor de romantici die dit slotstuk nog altijd missen, zaterdag is ‘ie terug. In Omloop het Nieuwsblad weliswaar, maar de hellingen die koersdirecteur Peter van Petegem rondom zijn eigen Brakel in de laatste veertig kilometer achtereenvolgens in het parkoers heeft gepropt, zijn praktisch dezelfde die hij in 1999 en 2003 als winnaar van de Ronde onder zijn wielen kreeg. Achtereenvolgens de Berendries, Valkenberg, Tenbosse, Muur en de Bosberg. De klassieke Ronde-finale, van voor het tijperk Patersberg-Kwaremont, mede mogelijk gemaakt door het verplaatsen van de finish van Gent naar Ninove. Vertrouwd terrein voor de oudjes, maar zo’n beetje de volledige nieuwe topgeneratie reed op de heuvels rond Geraarsdbergen nog nooit een klassieke finale van voren. Met de top van de Bosberg nog maar 12 kilometer van de meet zal de Omloop ook niet langer die spectaculaire koers met een matte finale zijn. Vuurwerk tot het einde lijkt verzekerd.

Volledig scherm Peter van Petegem voor Tom Boonen op de Muur. © TDW

Volledig scherm Peter Sagan. © AFP Sagan is absent

Gaat u hem vooral niet zoeken, zaterdag voor de televisie. De regenboogtrui ontbreekt. Peter Sagan werd de laatste twee jaar tweede in de Omloop, maar kiest nu weer zoals vaker in het verleden voor een trainingskamp op hoogte in plaats van een harde wedstrijd door het Vlaamse winterweer. Zijn route naar de grote voorjaarsklassiekers loopt dit jaar niet langs de Omloop en bij Bora is Marcus Burghardt nu kopman. Sagan is overigens lang niet de enige topper die de Omloop links laat liggen, ook John Degenkolb en Alexander Kristoff ontbreken.

Volledig scherm Greg van Avermaet. © photo: Cor Vos Heel België kijkt naar Greg

Niet dat iemand in Vlaanderen Peter Sagan nodig heeft om warm te worden van de koers. Verre van dat zelfs. Met Greg van Avermaet hebben ze in Vlaanderen hun eigen slokop. Winnaar van de laatste twee edities voor Sagan en nu natuurlijk wederom topfavoriet. ,,Iedereen moet natuurlijk doen waar hij in gelooft, maar ik ben wat meer van de oude school’’, vertelde Van Avermaet vorige week in Oman aan wat journalisten, toen hij geconfronteerd werd met het ontbreken van Sagan in de Omloop. ,,Ik heb het voorjaar altijd benaderd zonder hoogtestage en dat heeft altijd gewerkt voor mij. Dus doe ik het nu op dezelfde manier.’’

Ook interessant voor de Belgen, het eerste klassieke voorjaar van Tim Wellens. Succesvol in het kleinere rondewerk, de laatste jaren en met de Ruta del Sol al op zak. ,,Het wordt een leuk debuut, de vorm is goed. Ik heb niks te verliezen’’, aldus Wellens.

Nederland kijkt naar de twee Dylans

Wie met een oranje bril naar de Omloop kijkt, moet vooral op de twee Dylans letten. Dylan Groenewegen van Lotto-Jumbo en Dylan van Baarle van Sky. Dat het snel kan gaan met een carrière, bewijst die laatste wel. In de eerste de beste klassieke wedstrijd die hij namens nieuwe werkgever Sky rijdt in Vlaanderen, is hij meteen kopman van de Britse miljoenenploeg. ,,Normaal gesproken zal ik in ‘Vlaanderen’ een vrije rol hebben en in ‘Roubaix’ in dienst rijden. Maar misschien verandert mijn rol daar als ik de Omloop goed rijd’’, vertelt de nummer vier van de vorige Ronde van Vlaanderen morgen in deze krant.

Groenewegen, sprinter met klassieke ambities gelooft als voormalig winnaar van de junioren-Ronde ook in zijn kansen en rijdt naar eigen zeggen om niets minder dan de winst.

Volledig scherm Dylan Groenewegen. © Photo News Volledig scherm Sky-renner Dylan van Baarle. © Pim Ras Fotografie

Quickstep start met ‘dreamteam’

Natuurlijk is Van Avermaet topfavoriet, maar wie naar de kanshebbers kijkt, kan simpelweg niet om Quickstep heen. In het eerste jaar na het afscheid van Tom Boonen – die overigens nooit de Omloop won – stuurt de Belgische topploeg een sterrenensemble de kasseien op om van te watertanden. Met Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Dries Devenyns, Yves Lampaert en de debuterende sprinter Fernando Gaviria moet u niet raar opkijken als een van de blauwhemden als eerste in Ninove arriveert.