Vijf conclusies na wekenlang stuiteren in de kasseienklassiekers

1. Geen kasseienkoning

Vorig jaar was Niki Terpstra het en het jaar daarvoor Greg Van Avermaet. Zoals ook Fabian Cancellara of Tom Boonen zich in hun meest dominante jaren kroonden tot de kasseienkoning. Dit voorjaar ontbrak het aan die ene, oppermachtige renner. Zdenek Stybar was de enige die meer dan eens kon juichen in de WorldTour met zeges in Omloop het Nieuwsblad en E3 Binckbank Classic. Yves Lampaert, Belgisch kampioen en zondag de nummer 3 in Parijs-Roubaix, ziet een nivellering onder de favorieten. ,,Er is niet één renner meer die alles wint, zoals eerder gebeurde. De top van het wielrennen is veel breder geworden.’’