Vierde eindzege voor Ellen van Dijk in Healthy Ageing Tour

Van Dijk, die uitkomt voor Trek-Segafredo, won donderdag de individuele tijdrit op een afgesloten parcours langs de zeedijk van Lauwersoog. De 34-jarige renster was 26 seconden sneller dan Pieters, die als nummer 2 in het klassement met een achterstand van 23 seconden begon aan de slotrit. Van Dijk wist in de buurt van Pieters te blijven, de vele aanvallen van SD Worx ten spijt.

Uneken, die bijna 2 minuten moest goedmaken op Van Dijk, mocht nog wel even hopen op de eindzege, maar de klassementsleidster had in de finale voldoende over om de eerste plaats te behouden. Van Dijk won de Tour in eigen land eerder in 2013, 2016 en 2017.