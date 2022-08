Victor Lafay bezorgt Cofidis nieuw feestje en zet Arctic Race of Norway naar zijn hand

Taco van der Hoorn was zoals wel vaker een smaakmaker in de etappe. De Nederlander zat met drie anderen in de vroege vlucht, maar werd samen met de Duitser Maurice Ballerstedt aan de voet van de vier kilometer lange slotklim gegrepen. Vervolgens ontsnapte Lafay al vroeg uit de groep met favorieten en soleerde hij overtuigend naar de finish.



De 26-jarige Lafay, die zijn tweede profzege boekte na een verrassende Giro-ritwinst in 2021, had uiteindelijk drie tellen voorsprong op nummer 2 Kévin Vauquelin. In de algemene rangschikking bezetten beide Fransmannen ook de eerste twee plekken en is het verschil zeven seconden. De Canadees Hugo Houle staat derde op negen tellen van Lafay.



De Arctic Race of Norway is een zogeheten 2.Pro-koers, net als onder meer de Ruta del Sol en de ZLM Tour. Zingle won donderdag de eerste etappe en Dylan Groenewegen gisteren de tweede. Morgen staat de slotetappe op het programma. Deze rit in en rond Trondheim is grotendeels vlak, waardoor de leiderstrui van Lafay vermoedelijk niet meer bedreigd gaat worden.