Vertrek Dylan Groenewegen doet Merijn Zeeman pijn: ‘We zijn niet vergeten wat hij heeft betekend’

Door Daan Hakkenberg



Merijn Zeeman is geen helderziende, maar denkt te weten hoe het er aan toe zal gaan in de ploegleiderauto van Jumbo-Visma tijdens de Tour de France aankomende zomer, of de jaren erna. ,,Het zal vaak genoeg gebeuren dat wij balend en tandenknarsend in auto zitten omdat we over de radio horen dat Dylan de rit gewonnen heeft. Want ik ben er van overtuigd dat er nog meer zeges in de Tour gaan komen”, zegt Zeeman, sportief directeur van de Jumbo-Visma.