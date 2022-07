Verkouden Wout van Aert past voor San Sebastian, Tom Dumoulin wel aan de start

Met video Annemiek van Vleuten gaat hard onderuit en laat iedereen schrikken: ‘Sorry mam’

Annemiek van Vleuten heeft haar tweede etappezege geboekt in de Giro Donne. De rozetruidraagster verstevigde daarmee ook haar leidende positie. De 39-jarige renster van Movistar kwam solo aan in de rit van Rovereto naar Aldeno die over twee lange beklimmingen ging, ondanks een val in de laatste afdaling.

8 juli