Verhoeven: Het gaat ons met Dylan om ritzeges, die trui zou een bonus zijn

Met een topsprinter en een klassementsrenner met podiumambities is Nico Verhoeven, race-director van Jumbo-Visma, neergestreken in Brussel, waar zaterdag de Tour de France begint. De Nederlandse ploeg, voorheen LottoNL-Jumbo, behoort inmiddels tot de toonaangevende ploegen in het wielerpeloton, een status die ze de komende twee dagen in België en vanaf maandag in Frankrijk wil bevestigen.

Na dertig jaar moet het er eindelijk weer eens van komen: een Nederlandse geletruidrager. Dylan Groenewegen, misschien wel de beste sprinter van dit moment, kan zaterdag Erik Breukink eindelijk een opvolger bezorgen. ,,Maar het gaat ons met Dylan echt om ritzeges, die trui zou alleen maar een bonus zijn”, zegt Verhoeven aan de vooravond van de Tourstart.

En om de hunkerende fans maar meteen een reëel beeld te geven. Mocht Groenewegen zaterdag het geel pakken, dan zal er zondag in de ploegentijdrit toch echt niet op hem gewacht worden. Verhoeven: ,,Dan draait het, behalve om de ritzege, om het klassement. Zo lang Steven niet in de problemen zit, wachten we op niemand.”

Volledig scherm Jumbo-Visma race-director Nico Verhoeven wordt tijdens de persconferentie gefklankeerd door Mike Teunissen, Wout Van Aert en Maarten Wynants. © BELGA

Steven is Steven Kruijswijk, de nummer vijf van vorig jaar. De Brabander gaat voor het podium in Parijs. Een optie de ploeg volledig om hem te bouwen is nooit overwogen, zegt Verhoeven. ,,Dylan krijgt misschien drie, vier kansen, dan kun je ook zo veel keer winnen. Dat lukt je als klimmer niet.”

Het zijn ook de ploegen die op meerdere fronten actief zijn die het succesvolst zijn over een heel jaar. Verhoeven noemt Astana, Bora en Deceuninck - Quick-Step. ,,Sky (nu Ineos) is veel minder in beeld geweest, al hadden ze wel pech met het wegvallen van Bernal voor de Giro. Maar het bewijst ook dat je kwetsbaar bent.”

De aanwezigheid van Wout van Aert in de Tourploeg is een extraatje. De Belg, drievoudig wereldkampioen veldrijden, zou de Tour helemaal niet rijden, maar maakte op hoogtestage zo veel indruk dat hij meteen de geblesseerde Robert Gesink mocht vervangen. Het verrassende nieuws was nog maar net bekend of Van Aert, die uitblonk in de voorjaarsklassiekers, won twee ritten in het Critérium du Dauphiné: een tijdrit en een massasprint.

Van Aert maakt deel uit van de ‘sprinttrein’. Hij is de man die tempo maakt voordat Mike Teunissen en de Noor Amund Grøndahl Jansen in de laatste kilometer Groenewegen in de juiste positie moeten brengen. Maar er komen kansen voor de Belg, weet Verhoeven. ,,Als die later in de Tour met een groepje mee is, weten we dat hij het kan afmaken.‘’