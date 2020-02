Veelbesproken Fuglsang pakt zege in eerste rit Ruta del Sol

De voorbije weken was veel te doen om Fuglsang, die onder vuur kwam te liggen na mogelijke contacten met dopingarts Michele Ferrari. Een onderzoek was gelekt naar Noorse en Deense media, die uitgebreid berichtten over de connecties tussen de renners van Astana en Ferrari, de Italiaanse arts die voor het leven is geschorst wegens onder meer zijn rol in het dopingprogramma waarmee Lance Armstrong zeven keer de Tour de France kon winnen. Fuglsang was vorig jaar een van de beste renners in het peloton. Hij won niet alleen de Ruta del Sol, maar was ook heer en meester in Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en een rit in de Ronde van Spanje.