‘VDP’ waakt voor hoogmoed richting Tour: ‘Ik zal zo’n solo in de regen tijdens de Tirreno niet meer doen’

4de in Dauphiné Kelderman eindelijk zonder pech naar de Tour: ‘Ik heb laten zien dat ik op schema lig’

12:37 Wilco Kelderman werd vierde in Critérium du Dauphiné. Mooi, maar nog belangrijker is dat zijn voorbereiding op de Tour de France vlekkeloos verloopt. Want zonder pech of problemen hoort Kelderman bij de beste ronderenners ter wereld. ,,Ik heb goed op kunnen bouwen richting de Tour en dat is wel eens anders geweest.”