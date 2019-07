Van Vleuten wint opnieuw rit in Giro Rosa

Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) bleef nog het dichtst in de buurt van haar landgenote. Ze kwam binnen in een tijd van 25.24 en was daarmee 53 seconden langzamer dan de winnares, die 24.31 liet noteren. De derde plaats was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini op 1.48 van Van Vleuten. Lucinda Brand realiseerde de vierde tijd: de renster van Sunweb gaf 1.50 toe.



In het algemeen klassement heeft Van Vleuten, vorig jaar ook al winnares van de Giro Rosa, een voorsprong van ruim 4 minuten op Van der Breggen. De Poolse Katarzyna Niewiadoma staat derde, Brand is vierde. De Italiaanse wielerkoers eindigt zondag.