Van Vleuten wint in het roze op monsterlijke Zoncolan

Van Vleuten geldt als beste klimmer van het vrouwenpeloton en gehuld in de roze leiderstrui maakte ze die reputatie opnieuw waar. Ze verstevigde ook haar leidende positie in het algemeen klassement. Met nog één heuvelrit voor de boeg kan de eindzege de renster van Mitchelton-Scott amper nog ontgaan.



Van Vleuten en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman gingen er vroeg in de 10 kilometer lange slotklim vandoor. Een kleine 2 kilometer voor de finish moest ook Moolman passen en reed Van Vleuten solo naar de finish zoals ze dat vorig jaar tijdens de Tour in La Course al deed naar de top van de Col d'Izoard. Moolman bereikte als tweede de finish. Amanda Spratt, Van Vleutens Australische ploeggenote, werd derde. Lucinda Brand kwam als vijfde boven en verloor haar podiumplaats. In het klassement zakte de renster van Sunweb van de tweede naar de vierde plaats.



Van Vleuten veroverde de roze trui donderdag in de klimtijdrit naar Diga di Campo Moro. De 35-jarige Wageningse wordt morgen, na een heuvelrit met start en finish in Cividale del Friuli, normaal gesproken de opvolgster van Anna van der Breggen, die dit jaar de Giro Rosa liet schieten.