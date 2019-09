Van Vleuten wil nu regenboogtrui die ze ‘het hele jaar kan showen’

Er zijn meer renners die vanwege die trui liever wereldkampioen worden dan een olympische titel veroveren. Mathieu van der Poel zei het onlangs nog en Van Vleuten, hoewel ze een pijnlijk olympisch verleden heeft, denkt ook dat een gewonnen WK meer geluk oplevert dan succes op de Spelen. En dan vooral de wegrace. ,,Zodat je die trui vaker aan kunt en niet alleen in tijdritten. Dat je er ook altijd in kunt trainen.” Ze volgt ongeschreven regels. ,,Alleen als ik op de tijdritfiets train, draag ik ‘m. Als ik overstap op de gewone fiets trek ik iets anders aan.”



Om haar favorietenrol straks waar te maken zocht ze weer de hoogte op in Italië, haar derde hoogtestage van dit jaar. Het leven van Van Vleuten (36) staat geheel in het teken van haar sport, maar het voelt niet als een opoffering. ,,Ik ga graag de bergen in. Zeker in Livigno voel ik me inmiddels enorm thuis. Als ik in Nederland zes uur moet fietsen zakt de moed me al bij voorbaat in de schoenen. Daar verheug ik me juist op een mooi rondje.”