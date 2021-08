Van Vleuten voegt Ronde van Noorwegen toe aan palmares

Van Vleuten veroverde de leiding in het klassement zaterdag in de derde etappe met een solo-overwinning.

In het eindklassement bleef Van Vleuten de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Patio (SD Worx) 39 seconden voor. De Amerikaanse Kristen Faulkner (Team TIBCO-SVB) strandde op 50 seconden van de Nederlandse winnares. Lucinda Brand (Trek-Segafredo, 9de) en Yara Kastelijn (Plantur-Pura, 10de) eindigden ook in de top-tien.

GP Jef Scherens

De Italiaanse wielrenner Niccolò Bonifazio heeft net als in 2019 de GP Jef Scherens gewonnen. De renner van TotalEnergies won in Leuven de sprint van een in stukken gebroken groep. De Fransman Nacer Bouhanni werd tweede, de Belg Gianni Vermeersch derde.



Beste Nederlander was Bram Welten op de zesde plaats. Bonifazio wist zich onderweg goed gesteund door zijn Nederlandse ploeggenoot Niki Terpstra. Het was zijn eerste overwinning in anderhalf jaar waarin hij onder meer te kampen kreeg met een coronabesmetting.