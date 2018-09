Van Vleuten viert met tijdritzege tweede eindwinst op rij

Blaak soleert naar ritwinst in Ladies Tour

1 september Chantal Blaak heeft de vijfde etappe in de Boels Ladies Tour gewonnen. De wereldkampioene reed vrijwel de hele dag in de kopgroep en sprong in de slotfase weg bij haar medevluchters. De Italiaanse Giorgia Bronzini eindigde na een rit over 158 kilometer, met start en finish in Sittard, als tweede op 46 seconden van de winnares. Lucinda Brand kwam als derde over de streep.