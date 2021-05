Van Vleuten verslaat Vollering in Spaanse eendagswedstrijd

Voor Van Vleuten is het haar vijfde zege van het seizoen. Ze won eerder al Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen en afgelopen week was ze succesvol in Valencia met een rit- en eindzege. Vollering was dit jaar de beste in Luik-Bastenaken-Luik.



Dinsdag werd de olympische selectie voor de vrouwen bekend gemaakt. Van Vleuten en Vollering werden beiden geselecteerd, evenals Anna van der Breggen en Marianne Vos.