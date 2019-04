Van Vleuten: ‘Verdrietig dat Waalse Pijl en LBL niet worden uitgezonden’

Door Pim Bijl



Winnares Katarzyna Niewiadoma was niet van plan een statement te maken, dus stak Van Vleuten haar vinger op en nam de microfoon over om iets te zeggen over het nieuws dat bij de door de ASO georganiseerde klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik de vrouwen buiten beeld blijven. Haar woorden konden vervolgens op instemmend geknik van Marianne Vos, de nummer 3 van de dag, rekenen. ,,Het is zeer teleurstellend en het maakt mij verdrietig”, zei Van Vleuten. ,,Mensen willen ons zien, vragen erom en vandaag hebben we bewezen hoe interessant het is. Maar de organisatie neemt ons niet serieus. Dus, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik geef ons een live televisie-uitzending.”



De 36-jarige renster van Mitchelton-Scott vertelde blij te zijn dat de Amstel Gold Race wel live op televisie te zien was. ,,Ik ben trots op de Amstel Gold Race die het wel doet. Wij maken een spannende koers. Dat heeft iedereen kunnen zien. Dat is mooi, dat mensen daarvan konden genieten.”