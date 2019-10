Van Vleuten toont regenboogtrui voor het eerst in Emilië

Van Vleuten greep zaterdag in Yorkshire de wereldtitel met een ongekende solo van 104 kilometer. Aan de wedstrijd in Italië die sinds 2014 ook door de wielrensters wordt verreden, deed de wielrenster van TeamNL nog niet eerder mee.



De wereldkampioene kondigde op social media aan dat ze aanstaande zondag in Italië ook meerijdt in l'Eroica, een legendarische koers waarin de deelnemers op oude fietsen en in retrotenues rijden. Daarvoor was ze op zoek naar een ouderwetse wollen regenboogtrui. Na veel reacties liet ze via Twitter weten dat ze haar 'outfit' compleet had.