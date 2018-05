Van Vleuten slaat toe in tijdrit in Baskenland

Yates zet grote stap naar eindzege, Dumoulin derde

17:59 Als er nog een restje twijfel over bestond, dan is die nu verdwenen. Simon Yates is de sterkste renner van deze Giro d'Italia. In de etappe naar Sappada laat hij er geen gras over groeien. Op de voorlaatste beklimming van de dag speelt hij met de concurrentie alsof het kleuters op fietsjes met zijwieltjes zijn. Hij rijdt met ogenschijnlijk gemak weg en rijdt solo naar de overwinning - zijn derde in deze Giro.