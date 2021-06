Van Vleuten slaat door Spelen Giro Rosa over

Annemiek van Vleuten start niet dit jaar niet in de Ronde van Italië. De Europees kampioene laat op haar website weten dat ze na de NK tijdrijden en de NK op de weg op hoogtestage gaat in voorbereiding op de Olympische Spelen.

,,Het doet me heel veel pijn om de Giro Rosa niet te rijden, want het is mijn favoriete koers”, zegt Van Vleuten. ,,Maar elke keer als ik denk ‘ik ga hem toch gewoon rijden’, dan kijk ik weer even naar het litteken op mijn pols, waar ik vijf dagen voor het WK tijdrijden mijn pols brak in de Giro. Je hebt de risico’s in een koers gewoon minder onder controle. Daarbij ben ik er van overtuigd dat je een tijdrit beter kunt voorbereiden met een trainingskamp en minder goed in een wegkoers.”

Van Vleuten legt uit dat ze zich in een trainingskamp in Passo di Foscagno gaat voorbereiden. ,,In Passo di Foscagno kan ik me juist mentaal opladen. Ik weet dat als ik de Giro ga rijden, ik daar wat afgedraaid uit terugkom”, zegt ze.

Van Vleuten die momenteel op trainingskamp in Andorra is, rijdt volgende week eerst het NK tijdrijden en het NK op de weg en vertrekt daarna voor haar hoogtestage naar Italië.

,,Ik heb altijd de ervaring dat als ik met een hoog niveau naar een hoogtestage ga en dan hard ga trainen, het niveau weer een stapje hoger komt”, zegt de 38-jarige wielrenster. ,,Wat daarbij anders is, is dat ik hier de nieuwe tijdritfiets tot mijn beschikking heb. Ik probeer ook mijn vaardigheden op de tijdritfiets te verbeteren. Dat heeft te maken met het parcours van Tokio, dat niet vlak is. Er zullen stukken zijn waar je met een vrij hoge snelheid naar beneden gaat. Er zitten ook technische kanten in, dus het is goed om met de tijdritfiets bezig te zijn.”

Van Vleuten laat ook weten dat ze niet van start gaat in La Course, de eendaagse wedstrijd voor wielrensters in Frankrijk rondom de Tour de France op 26 juni. ,,La Course zou ik eerst wel rijden, maar toen ze besloten de Mûr-de-Bretagne eruit te halen en ons een dag eerder te laten koersen, heb ik besloten de wedstrijd uit mijn programma te halen.”