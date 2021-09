Van Vleuten regeert met ijzeren hand in Challenge by La Vuelta

Een negental achter haar was er niet in geslaagd het gat, dat Van Vleuten vroeg in de rit bergop had geslagen, dicht te rijden. Op 2.48 minuten finishte de Duitse Liane Lippert als tweede, voor de Poolse Kasia Niewiadoma.

Van Vleuten sprak haar dank uit richting ploeggenote Sheyla Gutierrez. ,,Ze heeft me geweldig geholpen in de voorbereiding op mijn aanval.” Die was feitelijk al aangekondigd, want de 38-jarige Wageningse had vrijdag al een alles-of-nietspoging voorspeld. ,,Ik kom van een hoogtestage en heb dan even nodig om bij te komen. Ik dacht ook dat ik mijn kansen op de eerste dag al verspeeld had, maar vandaag had ik het juiste gevoel. En ik geef nooit op.”