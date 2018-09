Van Vleuten reed tientallen kilometers met gebroken knie

Van Vleuten kwam op ruim 90 kilometer van de finish ten val. Ze lag er nogal ongemakkelijk bij in een perk en stapte strompelend weer op de fiets. Daarna reed ze echter in mum van tijd terug naar het peloton. ,,Ik voelde me ook zo goed. Zelfs met die pijnlijke knie, die meteen wel instabiel voelde, kon ik gewoon hard doorfietsen. Ik snapte er niets van.''



Na de wedstrijd kon Van Vleuten niet meer lopen en sprak ze met de media zittend in een rolstoel. ,,Ik heb die knie aan barrels gereden. Ik maak me nu wel zorgen'', zei de wielrenster, voordat ze naar het ziekenhuis ging.