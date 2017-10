Van Vleuten grijpt net naast EK-medaille in Berlijn

De wereldkampioene tijdrijden op de weg en winnares van de wegkoersen La Course en Ladies Tour moest in de strijd om het brons bij de EK baanwielrennen in Berlijn buigen voor de Italiaanse Silvia Valsecchi.

Valsecchi, donderdag al winnaar van het goud bij de ploegachtervolging, zette een tijd van 3.33,908 neer. Dat was ruim sneller dan Van Vleuten, die de 3000 meter aflegde in 3.36,581. Het goud ging naar de Britse Katie Archibald. Het zilver was voor de Poolse Justyna Kaczkowska.

Ervaring

,,Ik wilde graag twee keer rijden voor de ervaring'', zei Van Vleuten na afloop tegen de NOS. ,,Ik kwam hier om ervaring op te doen, strijden om de medailles was een tweede doel. Ik ben persoonlijk teleurgesteld dat ik nog niet hersteld was voor de tweede keer. Ik reed technisch beter, maar mijn benen waren nog niet hersteld. Dat was jammer.''