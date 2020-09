Van Vleuten en Vos betrokken bij valpartij in Giro Rosa

Volgers meldden dat Van Vleuten haar pols zou hebben gebroken, maar dat is nog niet bevestigd. Omdat de val binnen de laatste kilometer was, verliezen beiden geen tijd. Dat betekent dat Van Vleuten, in afwachting van de uitslag van het onderzoek, nog de leidster is in het algemeen klassement. Mocht haar blessure ernstig zijn, zou dat een drama zijn voor de renster van Mitchelton-Scott. Ze zou volgende week haar wereldtitel verdedigen in de WK wegrace in het Italiaanse Imola.



De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. De renster van Lotto-Soudal was na een rit over ruim 112 kilometer van Nola naar Maddaloni in de sprint te snel voor de Britse Lizzy Deignan en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.



Later meer!