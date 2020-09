Van Vleuten definitief van start in wegrace WK wielrennen

Lammertink grijpt net naast winst in Pa­rijs-Camembert

22 september Maurits Lammertink is er net niet in geslaagd om Parijs-Camembert op zijn naam te schrijven. De renner van Circus-Wanty Gobert moest in een sprint zijn meerdere erkennen in Dorian Godon van AG2R La Mondiale.