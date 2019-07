Van Vleuten begint Giro Rosa met flink verlies in ploegentijdrit

Verhoeven: Het gaat ons met Dylan om ritzeges, die trui zou een bonus zijn

17:30 Met een topsprinter en een klassementsrenner met podiumambities is Nico Verhoeven, race-director van Jumbo-Visma, neergestreken in Brussel, waar zaterdag de Tour de France begint. De Nederlandse ploeg, voorheen LottoNL-Jumbo, behoort inmiddels tot de toonaangevende ploegen in het wielerpeloton, een status die ze de komende twee dagen in België en vanaf maandag in Frankrijk wil bevestigen.