Van Schip uit Ronde van België gezet vanwege omstreden stuur

Het begon met een idee. Een stuurtje. Nog aërodynamischer dan hij al had, nog een beetje nieuwer, nog een beetje anders. Smal, met de remgrepen dicht bij elkaar. En veel langer dan een normaal stuur, met voorgevormd carbon waar hij zijn onderarmen en polsen op kon laten rusten. Doopnaam: The Breakaway Bar.

Sinds november vorig jaar werken Van Schip, zijn ploeg en fabrikant Speeco aan de ontwikkeling van het stuur. In januari kondigde de UCI een regelwijziging aan die per 1 april zou ingaan. Eén van de wijzigingen: het was voortaan verboden om te koersen met de zogenoemde puppy paw-positie: met de polsen over het midden van het stuur en de handen los ervoor. Er kwam een boekwerk aan letters, cijfers en plaatjes bij om de regel te duiden - maar hij bleef zo vaag dat meteen duidelijk was dat er een joekel van een grijs gebied tussen de regels stond. In het begeleidende boekwerk gaat het er telkens om dat renners contact moeten maken met hun fiets met hun handen, hun kont en hun voeten. Van Schips stuurtje zou onder die voorwaarde binnen de regels moeten vallen: hij maakt wel degelijk contact met zijn handen.

De constructeur/Speeco vroeg de UCI meerdere keren en in de loop van enkele maanden of het nu wél of niet toegestaan was om met The Breakaway Bar te koersen. Geert Broekhuizen, manager van BEAT: ,,Maar het bleef stil. We hoorden niks. Niet eens dat ze het niet wisten en dat ze er later terug op zouden komen.”

Vanmorgen toog de ploeg naar de UCI-juryvoorzitter van de Ronde van België, mét het betreffende stuur. Broekhuizen: ,,Hij maakte een foto en zei: succes ermee. Dus Jan-Willem is met het stuur van start gegaan.” Van Schip reed in de derde etappe van de Ronde van België in de aanval, werd teruggepakt en eindigde in de buik van het peloton; Van Schip werd zelfs nog gehuldigd op het podium. Hij kreeg een fust bier als prijs voor de meest strijdlustige renner. Na de race werd Broekhuizen gebeld door de jury met de mededeling dat Van Schip alsnog uit koers was gehaald. Broekhuizen: ,,Ze zijn overruled door de technische commissie. Die vonden blijkbaar dat het niet mocht.” Geen enkel alternatief bleek mogelijk te zijn: ook niet dat Van Schip in de overige etappes zijn normale stuur zou gebruiken.

De diskwalificatie van Van Schip verscherpt nogmaals waar de pijn in de reglementen zit: te vaag, te slecht gecommuniceerd, te weinig over nagedacht. Want wat is nu precies de regel? Dat je met je handen je stuur moet raken? Of dat je niet met je polsen of onderarmen je stuur mag raken? Gaat het erom dat je niet mag steunen op je polsen? En zoja: wie beslist wat steunen is?

De UCI en de jury hebben een chaos gecreëerd waar Van Schip het slachtoffer van is geworden.

Zijn Ronde van België zit erop en het project rond The Breakaway Bar staat op losse schroeven. Of hij het fust bier ook heeft moeten teruggeven is niet bekend.

