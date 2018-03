Van Schip en Van Goethem kleuren Gent - Wevelgem

Missie Mollema in afsluitende tijdrit Coppi e Bartali mislukt

16:44 Bauke Mollema is er in Italië niet in geslaagd om het eindklassement van de Coppi e Bartali te winnen. In de afsluitende tijdrit klokte de Nederlandse renner van Trek-Segafredo de vijfde tijd en kwam daarmee tekort om Diego Rosa van de leidende positie te stoten. De etappezege ging naar de Pool Jan Tratnik.