Van Kessel profiteert van afwezigheid toppers in Leuven

Van Kessel ging er al vroeg in de wedstrijd vandoor en bouwde een aanzienlijke voorsprong op. Achter hem streden de Franse kampioen Clément Venturini en de Belg Michael Vanthourenhout om de tweede plaats. Venturini, die vroeg in de wedstrijd over de kop was geslagen, won die strijd. Voor Van Kessel was het zijn tweede succes dit seizoen. Eerder zegevierde de crosser uit Veldhoven in het Belgische Hasselt. David van der Poel was de tweede Nederlander; hij werd negende.

Van Kessel gaf na afloop bij Sporza aan wel enige druk te hebben gevoeld. ,,Als favoriet van start gaan, is het moeilijkste wat er is. Maar het is mij toch gelukt om het waar te maken. Venturini was wel sterk, maar door een foutje van hem kon ik van hem wegrijden. Op het einde zat ik er wel wat doorheen'', vertelde de renner van Telenet-Fidea.