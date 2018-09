Van Dijk wint Madrid Challenge, dagzege voor Bronzini

Wielren­sters Sunweb sterkste in ploegen­tijd­rit

15 september De wielrensters van Sunweb hebben de ploegentijdrit gewonnen in de Madrid Challenge, de vrouwenwedstrijd die onderdeel is van de Vuelta. Met onder anderen Ellen van Dijk en Lucinda Brand in de ploeg legde Sunweb de tijdrit over 12,6 kilometer door Boadilla del Monte, een voorstad van Madrid, het snelste af in 17 minuten en 40 seconden.