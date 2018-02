Van Dijk soleert naar winst in Tielt

Eerste klassieke zege Groenewegen sprint naar winst in Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne

17:24 Dylan Groenewegen heeft zijn vierde én mooiste zege van het seizoen behaald. De Amsterdamse sprinter van LottoNL-Jumbo was vandaag de snelste in de 70ste editie van de semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij versloeg Arnaud Démare en Sonny Colbrelli met overtuiging in de sprint.