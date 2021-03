Van Dijk de snelste in stormachtige tijdrit Healthy Ageing Tour

Van der Breggen begint afscheids­jaar met solozege in Omloop het Nieuwsblad

27 februari Anna van der Breggen is haar laatste jaar als profwielrenster uitstekend begonnen. De 30-jarige wereldkampioene van SD Worx soleerde in de Omloop het Nieuwsblad naar de overwinning. Het is voor Van der Breggen haar tweede zege nadat ze in 2015 ook al de sterkste was in de eerste voorjaarsklassieker.