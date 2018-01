Van der Poel wint dag na NK ook de cyclocross van Otegem

Lucinda Brand pakt haar eerste crosstitel: ‘Die twee van de weg zijn niet langer meer waard’

13 januari SURHUISTERVEEN – Na twee nationale titels op de weg in 2013 en 2015, is Lucinda Brand nu ook in het veld de beste van het land. ,,Ik moet zeggen dat die twee kampioenschappen op de weg niet langer meer waard zijn dan deze”, zei de 28-jarige Rotterdamse in Surhuisterveen, waar al vanaf de eerste ronde duidelijk werd dat niemand in staat was haar van het rood-wit-blauw af te houden. Maud Kaptheijns (‘Ik ben ziek geweest en had vandaag de power niet’) en Annemarie Worst moesten als nummer twee en drie minuut toegeven op de Zuid-Hollandse.