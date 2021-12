Van der Poel stuit bij rentree op Van Aert: ‘Meedoen voor de overwinning zit er niet in’

Van der Poel nam na het wegseizoen een pauze en had in Rucphen zijn eerste cross willen rijden, een dag later gevolgd door de wereldbekercross van Namen. Maar bij een training in het bos kwam hij enkele weken geleden op zijn knie terecht. ,,Hij heeft daarna geen crosstraining meer kunnen doen en is later op trainingskamp gegaan met de wegploeg”, vertelde Adrie van der Poel, die aangaf dat het een serieuze blessure was. ,,Als je Mathieu een beetje kent, dan weet je dat hij altijd wil koersen.”