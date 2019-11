Van der Poel oppermachtig in Niel

Brand start crosssei­zoen met zege in Niel

14:54 Lucinda Brand heeft haar rentree in het veldrijden gevierd met de zege in de Jaarmarktcross in Niel. De tweevoudig Nederlands kampioene veldrijden bleef op het modderige parcours in het Belgische plaatsje de Amerikaanse Katherine Compton een tiental seconden voor. De Française Marion Norbert-Riberolle werd derde.