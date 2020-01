Van der Poel ondanks val ook in Brussel heer en meester

Van der Poel maakte halverwege zelfs een salto - hij ging over de kop - maar net als de concurrentie deerde hem dat niet. Met een ruime voorsprong ging hij als eerste over de finish bij de Brussels Universities Cyclocross. Het was zijn vijfde overwinning in de reeks crossen waarin hij één keer ontbrak en één keer werd geklopt. Dat was een zeldzaamheid en de enige keer dat Van der Poel niet won in de twintig veldritten waarin hij dit seizoen uitkwam.