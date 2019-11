Van der Poel naar wereldbeker in Tabor, Brand vandaag al in actie in Niel

Bij de vrouwen zit Lucinda Brand weer in de selectie. Vandaag rijdt zij al in de jaarmarktcross in het Belgische Niel. Ook is ze komend weekeinde in Tabor te vinden, waar zij vorig jaar ook al won. Kersvers Europees kampioene Yara Kastelijn start ook in Tabor, evenals Annemarie Worst (brons op EK) en Ceylin del Carmen Alvarado, die zondag in Silvelle het goud won bij de beloften.