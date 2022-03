Van der Poel na indrukwekkende overwinning: ‘Ik was goed, maar zeker niet super’

videoMathieu van der Poel won woensdag voor de tweede keer Dwars door Vlaanderen . Na een lange ontsnapping versloeg hij Tiesj Benoot in de sprint. ,,Misschien hebben we de koers iets te vroeg opengebroken, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken”, zei de kopman van Alpecin-Fenix.

Over de knotsgekke finale spreekt de Nederlander vooral tevreden. ,,Dat was inderdaad een gekkenhuis, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen controleren. Ik heb gereageerd waar ik op moest reageren, en ik wist dat zelf aanvallen niet zou helpen.”

Van der Poel maakte vorige week in Italië zijn rentree na een rustperiode wegens rugklachten. Zijn terugkeer op Belgische wegen leverde dus meteen een overwinning op. Dat gebeurde aan het einde van een naar zijn zeggen moeilijk te controleren wedstrijd.

,,Ik voelde me zeker niet de sterkste in de kopgroep. Tom Pidcock, Benoot en Victor Campenaerts hebben echt wel indruk gemaakt. Vooral toen zij weg waren moest ik een grote inspanning doen om ze terug te halen, maar ik ben achteraf blij dat ik dat heb gedaan.”

Ronde van Vlaanderen

Of het iets zegt over zondag, wanneer de Ronde van Vlaanderen wordt verreden? ,,Dat is een andere wedstrijd, vooral de afstand. Ik was vandaag goed, maar zeker niet super. Ik hoop goed uit te kunnen rusten en dan zondag beter te zijn. Het zal nodig zijn. Vooral om het tegen Wout van Aert op te nemen. Ik heb gezien hoe hij bezig is en ik ken hem natuurlijk al jaren.”

Vorig jaar werd Van der Poel gelost in Dwars door Vlaanderen en vier dagen later kon alleen de Deen Kasper Asgreen hem van de winst afhouden in de Ronde. ,Het zegt dus niet alles hoe je hier rijdt.” Zorgen over de weersvoorspellingen - er wordt zelfs sneeuw verwacht - maakt hij zich nog niet. ,,Mijn weerapp geeft nog steeds een zonnetje en acht graden.”

Pogacar

Tadej Pogacar weet nu ook wat hard rijden op kasseien is. De tweevoudig Tourwinnaar debuteerde in Dwars door Vlaanderen. ,,Het was hectisch, meteen al vanaf het begin”, keek de 23-jarige Sloveen, tiende op meer dan 2 minuten van winnaar Mathieu van der Poel, terug.

Vier jaar geleden reed hij al eens de beloftenversie, maar zondag volgt zijn debuut in de ‘echte’ Ronde van Vlaanderen. “Het was hier al de hele dag flink koersen. Op een van de beslissende momenten was er ook nog een valpartij die me hinderde. Het was een chaotische race en ik neem aan dat dat zondag alleen maar erger zal zijn. Ik weet echt niet of ik me dan voorin kan handhaven.”

Nu moest Pogacar toestaan dat een zestal renners, onder wie Van der Poel en de Brit Tom Pidcock, op de Berg ten Houte, de zevende helling, in de aanval ging. Het was een niet vaak gezien moment de afgelopen jaren: Pogacar kon niet aanpikken, probeerde in zijn eentje op de volgende helling het gat dicht te rijden maar viel terug in het peloton. ,,Ze waren te sterk, het lukte niet.”

,,Ik denk dat het een onmogelijke opgave voor hem was”, dacht Van der Poel. ,,We zaten voorop met een aantal sterke renners en de samenwerking was goed. Dan is het vrijwel onmogelijk om terug te komen.”

