Van der Poel mag ook van start in klassieker Parijs-Roubaix

Van der Poel liet afgelopen jaar al doorschemeren dat hij in 2020 graag zijn debuut wil maken in Parijs-Roubaix. In 2019 startte hij wel in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar sloeg hij de klassieker in Noord-Frankrijk over. De wedstrijd in Limburg wist hij te winnen, in ‘Vlaanderen’ eindigde hij als vierde.