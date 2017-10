Van der Poel laat in Rosmalen weer eens zijn klasse zien

Van der Poel was duidelijk de sterkste in Rosmalen. Hij reed snel weg van zijn concurrenten en had halverwege de race al een voorsprong van een halve minuut op zijn voornaamste belagers.



Van der Poel hoefde niet eens diep te gaan voor de eindzege. Dat kwam ook omdat geduchte concurrenten als Wout van Aert en Lars van der Haar in Brabant niet aan de start verschenen. De Belg Toon Aerts eindigde als tweede, vlak voor de Nederlander Corné van Kessel.



De Nederlandse Maud Kaptheijns was de snelste bij de vrouwen.