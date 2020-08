Van der Poel: ‘Het podium had er zeker in gezeten’

Mathieu van der Poel had na zijn vierde plaats in de massasprint van het EK wielrennen in Plouay het gevoel dat er meer in had gezeten. Hij moest de titel laten aan de Italiaan Giacomo Nizzolo. ,,Als team hebben we goed gereden. Ik miste uiteindelijk net even het geluk in de sprint om er echt het maximale voor mezelf uit te halen. Maar ook dat hoort bij de koers.”

Volgens Van der Poel heeft het Nederlandse team er alles aan gedaan ,,Het rondje was iets gemakkelijker dan we vooraf gehoopt hadden”, vond hij achteraf. “Als je in het peloton rond reed, had je veel voordeel hier. Er waren zeker meer landen die het geprobeerd hebben, maar er waren er ook veel die met het tempo van het peloton de kracht niet hadden om weg te komen.”

De Nederlands kampioen probeerde zelf enkele keren te demarreren. ,,Er zat zeker een selectieve klim in, maar daar had je ook nog wind tegen en vlak daarna kwam het peloton op snelheid weer terug. Als je de vergelijking met het NK-parcours op de VAM-berg trekt, dan is die echt veel selectiever gebleken. Daar had je ook met dit peloton een slijtageslag gekregen. Toen ik het twee ronden geprobeerd had, ben ik me toch op een sprint gaan voorbereiden.”

Mathieu van der Poel

Over de sprint was Van der Poel niet helemaal tevreden. ,,Het was een loterij in de sprint. Het was op hoge snelheid en je moest snel beslissingen nemen. Ik probeerde door een gaatje te komen, maar Arnaud Démare en Nizzolo trokken naar elkaar toe en toen was de ruimte er niet meer. Ik denk dat ik te laat was gekomen om te winnen, maar het podium had er zeker in gezeten.”

Bondscoach Koos Moerenhout kon zijn renners niets verwijten, vond hij. ,,De factoren waar wij geen invloed op hebben, de zwaarte van het parcours en de lengte van de wedstrijd, wogen zwaar door. Voeg daar aan toe dat er drie landen waren, de Italianen, de Fransen en de Duitsers, die een massasprint wilden. Zij konden op dit parcours de wedstrijd zodanig controleren dat je niet weg kon komen.”

Volgens Moerenhout hebben zijn renners er alles aan gedaan om die sprint te ontlopen, maar die kwam er toch. ,,Ja dan heb je vervolgens de loterij die een massasprint is. Daar had wellicht meer ingezeten, maar Mathieu kwam opgesloten te zitten. We mogen blij zijn met een renner die een verschil kan maken en een sprint kan winnen. Er komen meer kansen.”

